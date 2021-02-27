【美股收市】債息回落 納指彈0.6% 道指仍挫469點

市場預期美國總統拜登1.9萬億美元刺激經濟方案將會順利獲得眾議院通過，可望在3月中前，即特別失業補助金到期日前過關。美國昨公布的經濟數據好於預期，美國10年債息一度再撲1.5厘後回落，美股3大指數個別發展，納指彈0.6%；道指仍反覆下挫469點。美滙造好，金價和油價下滑。

美國10年期債息跌穿1.4厘，納指收市漲72點，報13192點。標指回吐18點，收市報3811點。道指再瀉或1.5%，收市報30932點。沽空股GameStop一度升逾31%，收市倒插6.4%。炒股平台羅賓漢(Robinhood)稱，美國證券交易委員會(SEC)正調查其於1月限制GameStop等股份交易一事。

投資者持續關注1.9萬億美元新紓困方案進展。眾議院預計周五稍晚通過1.9萬億美元的刺激計劃，不過，民主黨人致力提高最低時薪的努力受挫，事關參議院專責議事程序的議員裁定，參議院不得把拜登提議的調高最低時薪條款，納入即將以預算方式表決的新紓困法案內。

美國1月核心個人消費開支（core PCE）按年升1.5%，勝預期的1.4%；按月則升0.3%，勝預期的0.2%。核心PCE是衡量美國民間消費通脹的關鍵指標，亦是聯儲局通脹參考指標。

另外，美國1月個人收入按月升10%，勝預期的9.5%，並創下去年4月來最大月度增幅，相信主因是國會批准向民眾發放600美元的個人經濟援助資金。

美國10年債息高位徘徊，尾市回落至1.44厘，暫降低投資者對利率攀升的擔憂 ; 與此同時，二十國集團(G20)同意，維持擴張性財政措施及貨幣政策，繼續支援經濟復原，同時承諾繼續以多邊合作方式，應對疫情及經濟危機。

美元回穩，美匯指數報90.85，升0.8%。油價周五下挫，紐約4月期油收報61.5美元，跌3.19%，全周累升3.81%；布蘭特4月期油收報66.13美元，跌1.12%。

金價連跌4日，紐約4月期金跌2.6%，收報1728.8美元，創自2020年6月以來收市新低。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏