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【美股收市】債息回落 納指彈0.6% 道指仍挫469點

股市 05:09 2021/02/27

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市場預期美國總統拜登1.9萬億美元刺激經濟方案將會順利獲得眾議院通過，可望在3月中前，即特別失業補助金到期日前過關。美國昨公布的經濟數據好於預期，美國10年債息一度再撲1.5厘後回落，美股3大指數個別發展，納指彈0.6%；道指仍反覆下挫469點。美滙造好，金價和油價下滑。

美國10年期債息跌穿1.4厘，納指收市漲72點，報13192點。標指回吐18點，收市報3811點。道指再瀉或1.5%，收市報30932點。沽空股GameStop一度升逾31%，收市倒插6.4%。炒股平台羅賓漢(Robinhood)稱，美國證券交易委員會(SEC)正調查其於1月限制GameStop等股份交易一事。
投資者持續關注1.9萬億美元新紓困方案進展。眾議院預計周五稍晚通過1.9萬億美元的刺激計劃，不過，民主黨人致力提高最低時薪的努力受挫，事關參議院專責議事程序的議員裁定，參議院不得把拜登提議的調高最低時薪條款，納入即將以預算方式表決的新紓困法案內。

美國1月核心個人消費開支（core PCE）按年升1.5%，勝預期的1.4%；按月則升0.3%，勝預期的0.2%。核心PCE是衡量美國民間消費通脹的關鍵指標，亦是聯儲局通脹參考指標。

另外，美國1月個人收入按月升10%，勝預期的9.5%，並創下去年4月來最大月度增幅，相信主因是國會批准向民眾發放600美元的個人經濟援助資金。

美國10年債息高位徘徊，尾市回落至1.44厘，暫降低投資者對利率攀升的擔憂 ; 與此同時，二十國集團(G20)同意，維持擴張性財政措施及貨幣政策，繼續支援經濟復原，同時承諾繼續以多邊合作方式，應對疫情及經濟危機。
美元回穩，美匯指數報90.85，升0.8%。油價周五下挫，紐約4月期油收報61.5美元，跌3.19%，全周累升3.81%；布蘭特4月期油收報66.13美元，跌1.12%。

金價連跌4日，紐約4月期金跌2.6%，收報1728.8美元，創自2020年6月以來收市新低。

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責任編輯：柯志宏

紐約期油 布蘭特期油 疫情 貨幣政策 美股 拜登 通脹 G20 金價

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【美股市況】美債息跌穿1.4厘　納指反彈0.6%　道指仍大跌469點　美滙指數撲91（不斷更新）

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