美棄數碼稅「安全港」要求 為全球達協議創造機會

▲ 美國財政部發言人稱，財長耶倫在G20虛擬會議上表示，美國不再要求數碼稅「安全港」規則。（法新社資料圖片）

美國放棄科技公司數碼稅談判中的一個關鍵要求，就是所謂安全港，因而消除導致歐美貿易關係緊張、阻礙達成國際協議的一個重要因素。

美國財政部發言人稱，財長耶倫（Janet Yellen）在二十國集團（G20）虛擬會議上表示，華盛頓已經放棄特朗普政府的提議，即允許一些公司退出新的全球數碼稅收規則，這增加了人們希望在夏天達成協議的希望。

發言人說，耶倫表示美國現在將積極就該問題，以及全球最低稅率問題進行談判。

全球約140個國家就稅務改革進行的談判，於去年受阻，當時的特朗普政府堅持要求安全港制度。其他國家大多表示不接受這種納稅選擇權。

德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）將美國的舉動，描述為一項重大突破，可以為更廣泛的交易鋪平道路。

他在會後的一份聲明中說，「我的美國同僚耶倫今天對20國集團財長說，美國將參加，公平國際稅收的新規定，對所有公司都應具有約束力。」

法國財政大臣勒梅雷（Bruno Le Maire）對此表示讚賞，他說，有關改革跨境公司稅規則的協議，現在已經可以在夏季截止日期之內達成。

然而，要就數碼稅達成全球協議，依然任重道遠。除了安全港問題，美國和歐洲在新規定的範圍方面，一直存在分歧。此外，還有不同司法轄區的利潤分配問題、如何確保和執行稅收確定性等問題懸而未決。

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編輯：李勝君