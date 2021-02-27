  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (六) 03:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛：大宗商品漲勢 或緩解新興市場貨幣衝擊

股市 03:06 2021/02/27

分享：

高盛認為，依賴大宗商品的新興市場貨幣，仍有追趕石油和銅價強勢表現的空間。（法新社資料圖片）

高盛表示，雖然美國國債收益率勁升，打壓新興市場貨幣，但今年大宗商品價格漲勢，或可能提供一些緩解。

策略師Ian Tomb周五發布的報告稱，依賴大宗商品的新興市場貨幣，仍有追趕石油和銅價強勢表現的空間。利率市場動盪，可能為投資者提供機會，可以做多南非蘭特、墨西哥比索和俄羅斯盧布等高質量、親周期的貨幣。

Tomb在報告中寫道，大宗商品價格的上漲幅度可能表明，盡管核心收益率上升，但對大宗商品敏感的新興市場貨幣，在2021年的表現依然不佳。最近幾個月大宗商品價格大幅攀升，可能有助於緩解核心收益率走高的打擊。

銅和原油近來大漲，銅價接近十年來的最高水平，油價則達到新冠疫情以來未見之水平。彭博大宗商品指數本周攀升至2018年以來最高水平。

不過，新興市場貨幣仍有望創五個月來最大一周跌幅，土耳其里拉、巴西雷亞爾和南非蘭特領跌。

對於高盛而言，一些最讓人感興趣的機會，是對銅敏感的新興市場貨幣，例如南非蘭特和智利比索。該機構並表示，俄羅斯盧布和哥倫比亞比索最受益於油價上漲，盡管近年來新興市場貨幣對原油的總體敏感性下降。

【宏觀經濟】大行指銅市臨歷史性短缺 期貨創2011年以來最高 一個指標卻見背馳跡象

【大行點睇】嚴重供求失衡 花旗看好銅價一年抵1萬美元 薦買4隻金屬股全線上調目標價

【國際油價】高盛：7月需求有望回升至疫情前水平　調升布油預測至每桶75美元

編輯：李勝君
 

疫情 新興市場 商品 南非蘭特 俄羅斯盧布 巴西雷亞爾 土耳其里拉 墨西哥 智利 巴西

上一篇文章

【美股市況】美債息回落至1.44厘　道指跌逾370點或1.2%　 紓困方案今眾議院表決（不斷更新）

下一篇文章

「股神」巴菲特及老拍檔芒格　已接種兩劑輝瑞疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家