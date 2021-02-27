高盛：大宗商品漲勢 或緩解新興市場貨幣衝擊

▲ 高盛認為，依賴大宗商品的新興市場貨幣，仍有追趕石油和銅價強勢表現的空間。（法新社資料圖片）

高盛表示，雖然美國國債收益率勁升，打壓新興市場貨幣，但今年大宗商品價格漲勢，或可能提供一些緩解。

策略師Ian Tomb周五發布的報告稱，依賴大宗商品的新興市場貨幣，仍有追趕石油和銅價強勢表現的空間。利率市場動盪，可能為投資者提供機會，可以做多南非蘭特、墨西哥比索和俄羅斯盧布等高質量、親周期的貨幣。

Tomb在報告中寫道，大宗商品價格的上漲幅度可能表明，盡管核心收益率上升，但對大宗商品敏感的新興市場貨幣，在2021年的表現依然不佳。最近幾個月大宗商品價格大幅攀升，可能有助於緩解核心收益率走高的打擊。

銅和原油近來大漲，銅價接近十年來的最高水平，油價則達到新冠疫情以來未見之水平。彭博大宗商品指數本周攀升至2018年以來最高水平。

不過，新興市場貨幣仍有望創五個月來最大一周跌幅，土耳其里拉、巴西雷亞爾和南非蘭特領跌。

對於高盛而言，一些最讓人感興趣的機會，是對銅敏感的新興市場貨幣，例如南非蘭特和智利比索。該機構並表示，俄羅斯盧布和哥倫比亞比索最受益於油價上漲，盡管近年來新興市場貨幣對原油的總體敏感性下降。

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編輯：李勝君

