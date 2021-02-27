【新冠疫苗】「股神」巴菲特及老拍檔芒格接種輝瑞疫苗　助手：過程順利

▲ 「股神」巴菲特（左）及老拍檔芒格（右），已接種兩劑輝瑞疫苗。

人稱「股神」、巴郡（Berkshire Hathaway）首席執行官巴菲特（Warren Buffett）的助理周五證實，巴菲特已經接種了新冠疫苗。

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助手表示，以價值投資見稱的90歲巴菲特，已經接種輝瑞公司的兩劑新冠疫苗。而巴菲特的長期拍檔、97歲高齡的芒格（Charlie Munger）也接種了兩劑輝瑞疫苗，據芒格的助手稱，接種過程很順利。

備受投資者關注的巴菲特，2021年股東信將於周六晚間發布。巴郡股價在過去一年、五年和十年的表現不及美股大市，巴菲特對新投資的謹慎態度，以及過去十年該公司良莠不齊的收購紀錄，都是外界所關心的話題。

受疫情影響，2021年巴菲特股東大會仍在綫舉辦，為連續兩年取消綫下活動。

芒格曾表示，他預計隨著疫苗的分發，新冠疫情將在接下來的一年中逐漸減弱到微不足道的程度。

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編輯：李勝君