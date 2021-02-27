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【大行點睇】交銀及滙豐 看好上海商場收購 維持領展買入評級並上調目標價

股樓投資 00:25 2021/02/27

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領展(00823)日前以近28億元人民幣，收購位於上海閔行區的七寶萬科廣場50%股權。領展最新併購獲交銀看好，該行認為，根據該物業每年租金近4億元及領展收購作價計算，該商場提供的收益率逾6厘，以物業淨收入計算的淨收益率估計達4.6%至4.7%，屬一個吸引的投資。

[異動股] 領展33億元收購 上海七寶萬科廣場50%權益 半日造好升近3%   詳情請看【下一頁

交銀指，領展新購商場即將進入第二個租賃周期，逾7成租約料於3年內到期。該行預測，若上述租約未來3年能取得約四成租金調整率，至2023年租金上升空間或高達三成。交銀維持領展買入評級，目標價上調至82.88元。

匯豐亦看好，上海收購有望繼本港電子消費券發行後成為另一個利好領展的因素。該行又相信，領展的最壞情況經已過去，有望在2021年度下半年改善每單位分派增長。匯豐同樣維持領展買入評級，目標價由87.5元微增至87.9元。

【大行報告】瑞信料內房銷售可支持估值　行業首選3大股份   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） REITs股 港股

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