【先見之明】3年前收購虛擬試粧技術　L'Oréal相信科技應用力量

▲ L'Oréal 2018年收購ModiFace，有助加強消費者與產品的互動，可虛擬試粧，同時增加網銷的吸引力。

疫情加強了企業的數碼轉型，大企資源較多，可以做更長遠的規劃。L'Oréal集團早已明白行業需要加強應用科技，2018年購入利用擴增實境（AR）和人工智能（AI）技術進行虛擬試粧的解決方案供應商ModiFace，將其技術應用至自家品牌的銷售及宣傳上。



如早前Maybelline與屈臣氏合作，讓其會員在應用程式內試粧，並可即時網購。L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍表示，未來可能將技術引入至一些品牌的網店內。



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旗下品牌YSL，在早前的美國消費電子展上，亦推出Rouge Sur Mesure，讓用戶透過手機應用程式操作，自製喜愛的唇膏顏色；護膚品牌SkinCeuticals早前亦已在港推出訂製個人化精華服務。余寶珍相信，未來消費者希望購買更多個人化的產品及服務，而科技亦令零售商更易做到。

▲ YSL Rouge Sur Mesure可讓用戶自製喜愛的唇膏顏色，有機會在香港推出。（受訪者提供圖片）

分析網上數據 了解消費者變化

科技亦有助企業更快更準確洞悉市場轉變，企業即時看到各分店及網上的銷售數據，已不是新鮮事。她指現時已更進一步，透過分析各網上搜尋器的數據，了解不同市場及消費者的需求變化。



余寶珍強調，科研及科技應用大方向，由集團總部統領，但各市場可因應需求，發展出不同的應用，如協助訂製個人化精華的分析工具，在東南亞一些市場用來協助分析暗瘡皮膚。



記者：梁巧恩