【邊做邊學】疫情下在家工作　如何遙距管理人才？

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過去一年多，經濟大受疫情影響，裁員、減薪不再是新聞。但L'Oréal集團在香港仍然繼續招聘管理培訓生（Management Trainee，MT）及實習生。L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍表示：「人才是公司重要的資源，需繼續培訓年輕一代接棒。」
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集團招募培訓生 重應變能力思維
2021年的培訓生計劃已完成招募，吸引了1,700人，較兩年前多一倍。她指出，會視乎應徵者水平，再決定招聘多少人。她坦言，除了重視應徵者對行業的興趣及熱誠外，更重視是否具有應變能力及思維。「市場變化快，如去年突然要做更多網銷，成立更多網店，需要很快的應變能力。」
疫情下，企業在人力資源管理面對史無前例的壓力。余寶珍坦言大家也在學習，如透過科技在網上溝通。「疫情期間曾舉行虛擬員工大會（Town Hall meeting），各部們也有不同虛擬活動、派對。」她相信，就算疫情過去，未來也會有更多機會透過短片來作內部溝通及培訓。
無論透過甚麼模式管理，她強調公平及共融的基本理念及公司文化是不會改變。如幾年前決定投資，一次過為員工更換手提電腦，不分部門亦不會等員工桌面電腦退役才換
記者：梁巧恩
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