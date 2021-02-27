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【疫市營商】疫情改變消費模式　L'Oréal余寶珍：兩大趨勢疫後難改變

商業 12:36 2021/02/27

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L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍表示，疫下港人更注重健康，同時增加網購，相信未來會持續。（林宇翔攝）

L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍接受專訪時表示，消費者在疫情下改變了生活及購物習慣，相信疫情後會持續。「面對未來，要有中長綫計劃的同時，仍要有備戰的心態。」

疫情打擊全球零售業，出外要戴口罩，減少化粧的需要。全球多個美粧品牌的業績也下滑。L'Oréal集團最近公布的2020年業績顯示，銷售額下跌4.1%，但仍然優於行業的平均數。單看香港市場，

個別護膚品   疫市銷售見增長
政府統計處的零售業銷貨額數據顯示，藥物及化粧品的銷貨價值持續下跌多月，2020年12月與2019年12月相比，下跌40.9%。

余寶珍表示，護膚品的銷售影響比彩粧市場細，個別品牌如CeraVe，銷售更見增長。她分析，這與消費者疫下需求改變有關。「未見消費者因為售價高而減少購買，反而是避疫在家，減少化粧。」經過逾一年的疫情，她相信有兩大趨勢在疫情後仍然會持續。

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其一是經歷新冠肺炎疫情後，大眾更注重健康，包括皮膚、頭髮的健康。「希望護膚品的質地更輕柔，化粧品可以更持久。」旗下一些控油、保濕而沒有香味的產品，生意也見增長，就算售價較高，也能保住銷售。「始終不是超奢侈產品，是介於必需品及奢侈品之間。」

其二是電子商務的發展勢不可擋，疫情期間的增長尤其明顯。其最近公布的業績亦顯示，全球電子商務的銷售急增62%，佔整體銷售的26.6%。「集團預計，至2023年網上銷售會佔整體銷售約50%。」

記者：梁巧恩

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政府統計處 疫情 零售 零售業銷貨額 銷售 口罩 香港 品牌 保濕 新冠肺炎疫情

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