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【疫市營商】人人戴口罩衝擊化粧護膚品市場　L'Oréal香港3招迎疫後市場

商業 12:50 2021/02/27

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香港地少人多購物方便，實體店較多。L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍指，香港的網銷成長速度，過去不及內地及台灣，但疫下港人網購頻率上升。她相信，未來網銷個人護理產品，疫後仍有一定增長。她強調，未來要推動實體店與網銷有更深層次的融合，加強O2O（Online To Offline）銷售，增加與消費者的互動及加強購物體驗，策略上主要從3方面進行。

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強化O2O 　網上直播吸客購買
增加網上直播：去年已開始加強，主力以自家美容顧問及嘉賓，分享美容護膚心得，提升消費者對產品的興趣及購買慾，預計直播模式在未來會有增無減。

推行網上美容顧問（E-Beauty Advisor）：各品牌的美容顧問可透過社交媒體或其他方法，與客人互動，解答查詢。

L'Oréal香港集團主席及營運總監余寶珍表示，集團旗下各品牌的目標顧客及需求有異，故網店都是獨立經營。

建立網店：去年有更多品牌建立網店，或豐富網店的內容及管理，如增加使用聊天機械人，與消費者互動。
余寶珍強調，集團旗下各品牌的目標顧客及需求有異，故網店都是獨立經營，但整體營運模式相若，如不會將所有產品放上網店銷售。「消費者大多為了方便才網購，故網店要保持簡單的操作模式，同時快速回應市場的變化。」

【疫市營商】疫情改變消費模式　L'Oréal余寶珍：兩大趨勢疫後難改變

記者：梁巧恩

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