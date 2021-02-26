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【阿里巴巴9988】傳螞蟻小微貸款業務 併入消費金融新部門 另需300億元資本金符監管要求

股樓投資 23:25 2021/02/26

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早前上市未能成功的阿里巴巴 （09988） 旗下金融科技平台螞蟻集團，據報正與新成立的消費金融部門其他股東商討，把小微貸款業務併入這新部門，並傳出額外需要300億元人民幣資本金，以滿足監管要求。阿里巴巴今日收報232.4元，跌4.5%。

【牛年部署】麥格理看好商品 進入兩年超級周期 薦7大資源股為今年首選   詳情請看【下一頁

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消息指，螞蟻集團準備將其小微貸款業務的大部分，相當於近1萬億元人民幣的未償還貸款併入該部門，該舉將容許螞蟻集團維持在全國營運，並更容易擴張。報道指，相較小微貸款公司1至3倍的槓桿比例，消費金融公司有10倍的槓桿優勢。

螞蟻集團微貸業務主要包括「花唄」和「借唄」，兩項業務的總部均在重慶，佔螞蟻信貸業務的主要部分。在2020年上半年，螞蟻集團信貸業務貢獻其約4成收入。

【大行點睇】大摩料平安好醫生業績增長理想 升目標價至134元 最牛可看170元   詳情請看【下一頁

較早前，市場已傳出螞蟻集團有意轉型為金融控股公司，接受人民銀行監管及準備接受更高的資本金要求。

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撰文 : 李尚毅

中銀監 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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