【阿里巴巴9988】傳螞蟻小微貸款業務 併入消費金融新部門 另需300億元資本金符監管要求

早前上市未能成功的阿里巴巴 （09988） 旗下金融科技平台螞蟻集團，據報正與新成立的消費金融部門其他股東商討，把小微貸款業務併入這新部門，並傳出額外需要300億元人民幣資本金，以滿足監管要求。阿里巴巴今日收報232.4元，跌4.5%。

【牛年部署】麥格理看好商品 進入兩年超級周期 薦7大資源股為今年首選 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消息指，螞蟻集團準備將其小微貸款業務的大部分，相當於近1萬億元人民幣的未償還貸款併入該部門，該舉將容許螞蟻集團維持在全國營運，並更容易擴張。報道指，相較小微貸款公司1至3倍的槓桿比例，消費金融公司有10倍的槓桿優勢。

螞蟻集團微貸業務主要包括「花唄」和「借唄」，兩項業務的總部均在重慶，佔螞蟻信貸業務的主要部分。在2020年上半年，螞蟻集團信貸業務貢獻其約4成收入。

【大行點睇】大摩料平安好醫生業績增長理想 升目標價至134元 最牛可看170元 詳情請看【下一頁】

較早前，市場已傳出螞蟻集團有意轉型為金融控股公司，接受人民銀行監管及準備接受更高的資本金要求。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資 理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機