鷹君去年核心溢利升2.4%、連特別息派1元 料今年核心利潤顯著下滑

▲ 鷹君去年除稅後核心溢利升2.4%。

鷹君 （00041） 公佈，去年核心業務收益增長27%至82.6億元，權益持有人應佔除稅後核心溢利按年升2.4%至17.7億元，除稅後每股核心溢利2.48元。鷹君派發末期股息每股0.5元、特別末期股息每股0.5元，按年持平。

核心業務方面，鷹君去年錄得約51億元物業銷售收益，惟酒店分部收益、租金收入、冠君產業信託管理費收入和分派收入等均倒退。其中，鷹君去年酒店分部收益按年跌69%至13億元，租金總收入按年跌16%至1.83億元。

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鷹君表示，去年疫情重創集團各項業務表現，酒店業務尤其嚴重，於年內錄得前所未有的大額虧損，其他業務經營環境亦明顯惡化。集團於2020年的核心利潤僅靠旗下豪宅發展項目「朗濤」累計出售單位的已入賬利潤支撐，有關單位已於2020年下半年交付買家。

鷹君續指，由於「朗濤」的利潤貢獻將大幅下降，預計集團的核心利潤將在2021年顯著下滑，而在主要國家正開始以接種疫苗使疫情得以受控之前，其他核心業務，尤其是酒店分部將無法轉虧為盈。

鷹君今日收報29.25元，跌5.3%，成交額1178萬元。

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編輯：陳健婷