【美股焦點】Airbnb去年虧損38.9億美元　股價升近一成

▲ 集團展望，隨著新冠疫情廣泛接種，多國逐漸放寬旅遊限制措施，料今年旅遊業將反彈。

去年12月底新上市的Airbnb（美﹕ABNB）公佈第四季及2020年全年業績，Airbnb上季虧損為38.9億美元 ，去年同期則為3.52億美元，增幅高達1005%。上季收入按年跌22.4%至8.59億美元，優於市場預期。每股虧損為11.24美元，按年增加7.39倍。

至晚上10時44分，Airbnb現報199.2美元，升9.27%。

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以全年計，Airbnb去年全年虧損為45.8億美元，按年增加580%。去年收入為34億美元 ，按年下降3成。每股虧損則為16.12美元，按年增加5.2倍。

受新冠疫情所帶來的旅遊限制措施影響，在第四季中，Airbnb的住宿夜間和體驗活動預訂數量為4630萬宗 ，按年仍下降39%，全年則按年下降41%至1.93億宗。上季預訂總額為59億美元，按年跌31%，全年則按年下降37%至239億美元。

集團展望，隨著新冠疫情廣泛接種，多國逐漸放寬旅遊限制措施，料今年旅遊業將反彈，有利改善集團財政表現。

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編輯﹕賴奕羚