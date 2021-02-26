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【大行點睇】大摩料平安好醫生業績增長理想 升目標價至134元 最牛可看170元

股樓投資 22:18 2021/02/26

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大摩發表報告指，平安好醫生 （01833）去年下半年業績穩固，而且未來數年有多個增長動力推動業績增長，所以將其目標價由108元上調至134元，維持「增持」評級。平安好醫生全日跌4.9%，收報112.1元，成交11.1億元。

【新股IPO】商湯科技擬下半年申請A+H同步上市 估值逾780億元  詳情請看[下一頁]

大摩指出，平安好醫生管理層分享了渠道及容量擴展策略，特別是核心網上醫療服務，以及醫院網絡。該行指，保險及企業客戶將繼續是訂戶收入增長的雙引擎。平安好醫生去年會員產品收入按年提升124.5%至9.25億元人民幣，佔集團網上醫療服務板塊收入近6成，預期醫院網絡逐步推出及有貢獻前，該業務會繼續引領板塊增長。

大摩指出，最樂觀情況下，平保獲取用戶速度及變現將較預期快，通過自然增長和建立合作夥伴關係來加快每月活躍用戶（MAU）增長；加快改善派息比率；加快推互聯網醫院，最牛可看170元。

【朝雲集團IPO】朝雲集團6601招股抽唔抽？ 入場費、集資額 認購前的五大不可不知  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

平安好醫生（01833） 目標價 醫生

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