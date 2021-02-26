【業績│生科股】君實生物去年淨虧損擴大至16.7億元 收入倍增

▲ 君實生物去年虧損16.7億人民幣，按年擴大逾1倍。

君實生物 （01877） 去年營業總收入增長106%至15.95億元（人民幣，下同），營業虧損擴大至16.6億元，歸屬於母公司所有者的淨虧損錄得16.7億元，按年擴大超過1倍，主要因公司研發投入、商業化支出增加，以及經營規模擴張導致日常營運費用增加。

君實生物今日收報79.5元，跌0.8%，成交1.6億元。

君實表示，去年不斷加強核心產品特瑞普利單抗注射液（商品名：拓益®）的市場推廣力度，快速提升產品的醫院覆蓋率，特瑞普利單抗注射液的銷售收入顯著增長。此外，隨著公司研發成果轉換能力的逐步顯現，公司於報告期內新增技術許可收入。

目前君實擁有30項在研藥物，包括28個創新藥，2個生物類似藥，覆蓋包括惡性腫瘤、自身免疫系統疾病、慢性代謝類疾病、神經系統類疾病以及感染類疾病在內的五大治療領域。

百濟神州去年虧損擴闊至16億美元【下一頁】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【新股IPO】昭衍新藥6127首掛潛水挫逾8% 一手帳面蝕1300元

【抗癌藥】君實生物核心產品「拓益」獲批用於治療鼻咽癌

【新冠肺炎】君實生物：新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權

編輯：陳健婷