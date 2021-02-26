【虛擬銀行】匯立銀行3月起調整eDDA轉賬功能　每次轉賬金額調整至2000元

▲ 匯立銀行3月起調整eDDA轉賬功能 每次轉賬金額調整至2000元

再有虛擬銀行修訂電子直接扣帳授權（eDDA）轉賬條款。匯立銀行（WeLab Bank）今日分批向客戶發出通知，3月起不再支援恒生、建行亞洲、星展香港等5間銀行的eDDA綁定帳戶及轉賬服務，而每次eDDA轉賬金額將調整至2,000元，每日最高轉賬額則維持不變。

虛銀入帳｜一文睇清eDDA、FPS即時轉賬分別｜【下一頁】

虛銀與傳統銀行在eDDA收費上未達成共識，Mox去年率先取消支援滙豐、中銀等4間銀行的eDDA轉賬服務。眾安銀行昨日亦停另外6間銀行的eDDA轉賬，同時將滙豐等指定銀行的eDDA單筆轉賬上限，由100萬元減至1萬元。

眾安銀行3月起停支援6銀行eDDA 滙豐轉賬單筆上限削至1萬元｜【下一頁】

虛銀Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務 去年12月起生效｜【下一頁】

匯立銀行通知客戶，由3月1日起，更新App內的「存款功能」，涉及更新支援eDDA的銀行清單，以及調整每筆eDDA轉賬上限。

3月起，匯立銀行支援中銀、交銀、創興銀行、招商永隆銀行、Mox、大眾銀行、渣打香港、滙豐及眾安銀行的eDDA轉賬。

屆時，若客戶向恒生、建銀亞洲、星展香港、信銀國際及集友銀行綁定帳戶，「存款」指示將無法執行，但客戶仍可經「轉數快（FPS）」存入資金。

此外，3月起每個綁定帳戶的每次交易金額將調整至2000元，而每日轉賬金額則維持不變，及受綁定賬戶所屬銀行轉賬限額限制。

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編輯：趙穎妍