【大行報告】高盛睇好呢隻油股 納入「確信買入」名單 目標價上調63％ 潛在升幅近7成

高盛發表報告，指中石油（00857）對油價敏感度高，可受惠於油價上升周期，把評級由「中性」調升至「買入」，並納入「確信買入」名單，目標價大升63%至4.7元。

中石油周五（26日）收報2.78元，跌3.5%，成交額8.6億元，較目標價潛在升幅達70%。

報告指出，中石油盈利對油價高度敏感，可受惠油價上升周期，該行預期，布蘭特期油今年第二季可升至每桶70美元，第三季升75美元，較早前預測高出10美元。

高盛調升中石油2021至2023年每股盈利分別達24%、16%及14%，以反映今明兩年油價預測上升，按市價計價和煉油運營成本降低，但部分被進口天然氣合同虧損增加抵銷。

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記者：李兆明