  • 21°C
香港時間 : 2021226日 (五) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛睇好呢隻油股 納入「確信買入」名單 目標價上調63％ 潛在升幅近7成

股樓投資 22:13 2021/02/26

分享：

高盛發表報告，指中石油（00857）對油價敏感度高，可受惠於油價上升周期，把評級由「中性」調升至「買入」，並納入「確信買入」名單，目標價大升63%至4.7元。

中石油周五（26日）收報2.78元，跌3.5%，成交額8.6億元，較目標價潛在升幅達70%。

報告指出，中石油盈利對油價高度敏感，可受惠油價上升周期，該行預期，布蘭特期油今年第二季可升至每桶70美元，第三季升75美元，較早前預測高出10美元。

高盛調升中石油2021至2023年每股盈利分別達24%、16%及14%，以反映今明兩年油價預測上升，按市價計價和煉油運營成本降低，但部分被進口天然氣合同虧損增加抵銷。

【延伸閱讀】【大行點睇】 平安證券3大理由預期   港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

＃ 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

中國石油股份（00857） 潛在升幅 港股 大行報告

上一篇文章

【大行點睇】大摩料平安好醫生業績增長理想 升目標價至134元 最牛可看170元

下一篇文章

【有片睇】瑞信看好周期性行業 內銀股值得增加配置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多