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【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK基金一周走資逾8億美元　ARKK跌近2%

股市 12:01 2021/02/27

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ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下基金ARK繼今周創下紀錄以來最大的投資者資金流走，ARK的5隻ETF周五跌勢未止。至周五（26日）晚上11時，ARK Innovation ETF（ARKK）跌1.6%，報127.3美元；ARK Genomic Revolution ETF （ARKG）跌1.8%，報91.5美元；ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）跌1.5%，報54.2美元；ARK Next Generation Internet ETFＺ（ARKW）跌1.7%，報157.5美元；ARK Autonomous Technology & Robotics ETF （ARKQ）跌2.3%，報85.1美元。

Cathie Wood旗下ARK基金走資創紀錄，詳情可看﹕【下一頁】

另外，據彭博數據顯示，ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。當中以ARKK最高，一周內流出約3.33億美元。

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

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編輯﹕賴奕羚

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