  • 21°C
香港時間 : 2021227日 (六) 00:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股女股神】Cathie Wood 旗下ARK基金一周內共走資逾8億美元　ARKK跌近2%

股市 23:08 2021/02/26

分享：

ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下基金ARK繼今周創下紀錄以來最大的投資者資金流走，ARK的5隻ETF周五跌勢未止。至晚上11時，ARK Innovation ETF（ARKK）跌1.6%，報127.3美元；ARK Genomic Revolution ETF （ARKG）跌1.8%，報91.5美元；ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）跌1.5%，報54.2美元；ARK Next Generation Internet ETFＺ（ARKW）跌1.7%，報157.5美元；ARK Autonomous Technology & Robotics ETF （ARKQ）跌2.3%，報85.1美元。

Cathie Wood旗下ARK基金走資創紀錄，詳情可看﹕【下一頁】

另外，據彭博數據顯示，ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。當中以ARKK最高，一周內流出約3.33億美元。

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

相關文章﹕

南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」　連登契媽、科技女股神仲有幾多花名？

【Bitcoin】女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣　「構想遠大於蘋果或亞馬遜」

【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」　趁Tesla急瀉大手買入

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

美股 基金 ETF

上一篇文章

【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove已遞交上市申請　傳集資最多148億元（第二版）

下一篇文章

【美股市況】美債息見1.5厘　道指曾挫490點　現貨金跌44美元　 紓困方案今眾議院表決（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌