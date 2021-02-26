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【科技股女股神】Cathie Wood 旗下ARK基金一周內共走資逾8億美元　ARKK盤前回升1%

股市 22:02 2021/02/26

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ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下基金ARK繼今周創下紀錄以來最大的投資者資金流走，ARK的5隻ETF周五盤前稍微回升。至晚上10時，ARK Innovation ETF（ARKK）盤前升1.2%，報131.1美元；ARK Genomic Revolution ETF （ARKG）微升0.9%，報94美元；ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）升0.6%，報55.3美元；ARK Next Generation Internet ETFＺ（ARKW）升1.09%，報162美元；ARK Autonomous Technology & Robotics ETF （ARKQ）升近1%，報88美元。

Cathie Wood旗下ARK基金走資創紀錄，詳情可看﹕【下一頁】

另外，據彭博數據顯示，ARK的5隻ETF今周合共錄得資金流出8.29億美元，創下紀錄新高。當中以ARKK最高，一周內流出約3.33億美元。

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

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編輯﹕賴奕羚

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