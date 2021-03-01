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【輪•流轉@iM網欄】大市風高浪急  窩輪牛熊證部署

名人薈萃 18:34 2021/03/01

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農曆新年過後，港股整體氣氛出現大逆轉，尤以上周更甚，先有上周三(2月24日)香港財政預算案提出上調股票印花稅率，恒指當日大跌超過900點收市，至上周五（2月26日），隔晚美國10年期國債孳息率急漲至一年高位，突破1.6厘水平，美股急跌，港股跟隨大挫近1100點收市。

不少投資者開始問：「個市跌完未？幾時可以撈底？」當整體股市氣氛傾向悲觀，投資情緒較虛怯之際，投資者首先要做的，是評估大市及個股短線是否已經見底，於這些市況下，估底的難度始終高，做部署博反彈是風險高的動作，有部分分析會稱之為「接住一把正在下跌的刀」，故此一定要做好風險管理，而最直接的做法是控制投入的注碼；至於部署上，如果想運用具有槓桿效應的認購證(即Call輪)和牛證博反彈，又需要考慮甚麼呢？

認購證：留意引伸波幅及時間值損耗

除了相關資產價格之外，引伸波幅亦是影響認購證價格的主要因素之一。上周當大市及個股向下，波動性增加時，引伸波幅普遍上升。若其後股價回穩及反彈時，不排除引伸會回落，如果此情況出現，有可能令認購證價格跟唔足理論升幅 (亦即相關資產價格升幅乘以實際槓桿，再減去時間值損耗)。

再加上，持有認購證每日需要扣除時間值損耗，投資者若預期股價急跌後短時間內就會大幅度反彈，可以完全抵銷引伸波幅有機會回落的影響，以及持貨期間付出的時間值損耗，認購證會是合適的選擇。相反，投資者認為股價會反彈，但不確定何時會發生，現在想開定好倉，則可考慮以牛證部署。

牛證：最大風險源自收回機制
牛熊證較少受到引伸波幅影響，亦不需要扣除時間值損耗，入市可免卻此兩方面的考慮。不過，牛熊證設有強制收回機制，以牛證為例，如果指數或股份價格的跌勢未止，一旦觸及收回價，牛證便會被強制收回；就算投資者其實看對方向，股價其後真如預期回升，但持有的牛證已被收回，可謂「無仇報」，完全未能捕捉其後的回升幅度。故此，以牛證博反彈，最大的風險源自收回機制，若投資者打算作較中綫的部署，又或是指數及股價的波動性有趨向擴大之勢，可選擇收回距離較遠的牛熊證，以減低股價短時間「chok上chok落」引起的潛在收回風險。

總結而言，投資者宜因應自己對大市及個股走勢的看法，再配合個人的風險承受能力，運用窩輪牛熊證作出適當的投資策略。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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