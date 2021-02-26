【婦女歷史月】Apple宣布3月推多項特色內容及活動　以支持女性創作者

▲ Apple宣布在婦女歷史月中，透過旗下App Store、Apple TV及Apple Music等平台，推出一系列與女性相關的媒體內容。

為慶祝即將到來的婦女歷史月，蘋果（Apple）宣布計劃在3月份，透過旗下App Store、Apple TV及Apple Music等平台，推出一系列與女性相關的媒體內容，以支持女性創作者。

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據外媒《Macrumors》報道，Apple將在App Store商店，推出由女性開發者創作的每日應用和每日遊戲，此外，用戶可閱讀關於女性開發人員的獨家採訪，或透過Apple TV、Apple Books及Apple Podcasts平台，觀看國際領先女性的節目、電影、紀錄片及音樂。

此外，Apple Fitness + 用戶還可獲得由女性藝術家提供的24項運動健身影片，包括划船、力量、核心、跑步機、騎自行車、舞蹈、瑜伽等體能訓鍊。

報道也指出，蘋果將在3月8日推出Apple Watch國際婦女節活動，當日用戶完成20分鐘以上的步行、跑步或輪椅體能訓練，就可獲得限量版「限時挑戰活動獎章」。

責任編輯：李寶如