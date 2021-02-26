麥當勞推「姜B」餐 可獲發1套3張的「姜B卡」 每個套餐售80元

為達宣傳效果，品牌不時推出活動吸客，最近麥當勞與在《全民造星》一炮而紅的姜濤推出「姜B餐」，當中全都是姜濤最喜歡的食物。 該套餐包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero和4件麥樂雞配甜酸醬。消費者在推廣期內購買「姜B餐」，可獲得隨機派發1套3張的「姜B卡」和限量巨無霸卡套。

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另外麥當勞今次將新增實境（Augmented reality）技術應用於「姜B餐」，食客只要掃描Big Mac Bacon包裝盒的QR code（二維碼），新就可在畫面上看到姜濤，總共有個8樣式。

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麥當勞亦與姜濤合作推出全民急口令活動，玩法如下，參加者要在Instagram跟姜濤讀出急口令「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜，芝士生菜加BACON ，姜B食過笑哈哈」，再加上姜B全新舞步及特製Big Mac Instagram濾鏡，並分享挑戰短片，再標記麥當勞Instagram和指定Hashtag，將有有100位挑戰者，可獲限量版Big Mac姜濤親筆簽名咕𠱸。

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責任編輯：翁嘉陽