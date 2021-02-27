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【汽車芯片荒】通用汽車芯片短缺危機降溫　預期下半年回復正常

科技 14:00 2021/02/27

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通用汽車表示，造成車廠停工和削減產能的車用芯片短缺危機正逐漸緩解，集團有信心達到先前定下的業績預測目標。

近期全球面臨汽車芯片短缺問題，多間車廠或將被迫減產。最近終於傳來好消息，通用汽車（General Motors）表示，造成車廠停工和削減產能的車用芯片短缺危機正逐漸緩解，最壞情況可能已經過去，集團有信心達到先前定下的業績預測目標。

【日本地震】瑞薩電子受影響停工檢查　恐加劇全球車用芯片荒 

通用汽車財務總監Paul Jacobson表示，在過去兩周所討論的芯片危機，現在情勢已經逐漸好轉。集團期望能夠在今年下半年盡快恢復正常，並對於達成先前提出的業績預測目標極具信心。

根據通用汽車早前發布的2021年度業績預測，今年經調整後的稅前利潤將達到100億至110億美元。而考慮到芯片危機將影響15億至25億美元自由現金流，通用汽車預期，今年汽車業務部門經調整後的自由現金流達10億至20億美元。

【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元

根據顧問公司AlixPartners估計，芯片短缺恐讓全球汽車產業在2021年損失606億美元（約港幣4,700億元）營收。而各大車廠六亦因而陷入危急關頭，包括福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、日產（Nissan）與Stellantis等。

責任編輯：施雯雯

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