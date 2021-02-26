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【新股IPO】昭衍新藥6127首日掛牌「潛水」收場跌8.6% 一每手帳面蝕1300元

股樓投資 20:31 2021/02/26

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昭衍新藥（06127）首日掛牌即「潛水」，打破了近日新股必升神話。該股今日低開2%，報148元，並於全日低位138元收市，較招股價151元，跌8.6%；全日成交1,166.7萬股，涉資16.75億元；以每手100股計，一手帳面蝕1,300元。

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該股首日表現比暗盤更差，其於多個暗盤收市報價為145至145.4元，跌幅在3.6%至4%左右。

昭衍新藥以每股151元定價，集資淨額62.86億元，一手中籤率5%，投資者要抽60手，即6000股才能穩獲一手。該股是次計劃發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手100股，入場費15,252元。

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記者：張以正

昭衍新藥（滬：603127） 昭衍新藥（06127） 港股

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