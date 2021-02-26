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【逆市奇葩】商場如樂場　拓本地高端客源　K11商場銷售額爆升　鄭志剛疫市創奇蹟

股樓投資 20:24 2021/02/26

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疫情持續肆虐，對港零售業影響深遠，各大商場都要致力「出招」吸客，惟部分零售商場仍陷業績下滑的困境。不過，新世界發展（00017）旗下的 K11商場則成逆市奇葩！據新世界中期業績顯示，香港K11 Art Mall和K11 MUSEA銷售額期内增長56%，遠超香港零售銷售的整體表現。 

中期業績提到：「儘管受到防疫政策收緊和國内外旅客減少的影響，K11因其獨特的文化零售模式依然受到本地消費者的青睞。其中，K11 MUSEA有10個零售品牌和11個餐飲品牌逆市開業，搶佔本地市場零售市場。」鄭志剛稱，今年一月至二月期間，旗下香港K11商場銷售額按年升逾40%，其中K11 Musea升54%，而內地K11商場升幅更驚人，銷售額升了約150%。 

事實上，疫情肆虐期間，K11 MUSEA因應疫情「變招」，善用人工智能CRM做好顧客管理，再配合直播介紹產品及推出網上營銷，成功開拓新亮點，抓住年輕消費者的心，而這始終有助集團營運，對業績有幫助。 

最新一份《財政預算案》提及，政府將向市民發放5,000元電子消費券，速成全城焦點。事實上，消費券無疑能促進市民消費，刺激本地經濟。鄭志剛認為，政府派發電子消費，可刺激本地消費，相信本港零售市道一定好轉，又預期下半年零售市道會錄得雙位數升幅。 

延伸閱讀【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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