【網民熱話】應屆畢業生失業三個月 終獲聘請但車程來回三小時 網民大呼「不了」

現在疫情下搵工艱難，應屆畢業生亦變得難找工作，近日就有應屆畢業生在討論區發帖，指自己失業三個月，終獲公司聘請，月薪1萬4千元，但公司離家很遠，車程來回要三小時，所以上來問網民意見應否接受該工作，不少網民看到都大呼「不了」。

事主稱自己失業三個月後終獲聘請，月薪1萬4千元，但因為自己住在大西北，離公司很遠，車程要一個半小時，中途又要轉車，事主正在猶疑應否接受該工作，所以上來問網民意見。

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太多數網民就認為太遠「不了」，「（薪金）這麼低，還要一個半小時，不了」、「不了，一個半小時+一個半小時」、「想一想交通時間佔了你人生多小小時」、「垃圾工，3小時可以去到台灣來回」、「車程一個半小時，來回沒有了三小時，每天車錢最少都30-40（元），只有14K，唔好玩啦」、「太遠真的不行，上班上到整個人沒有精神和時間」

但亦有網民認為事主本身住大西北「翻邊都遠」，「你住大西北不要介意份工遠，因為遠的是你，不是工作地點」、「是你自己住大西北遠，不過放工時間是地獄，另外我覺得還要看一下工作前途、福利、公司規模」。

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責任編輯：黃苑筠