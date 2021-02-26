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【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團傳增消費金融公司資本金、併入微貸業務 額外需300億

新經濟追蹤 20:04 2021/02/26

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螞蟻集團傳與消費金融公司其他股東商討，增加資本金，以併入螞蟻集團的微貸業務。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團據報正與新成立的消費金融部門其他股東商討，提高該部門的資本金，並併入小微貸款業務。外電引述知情人士報道，該部門還需要額外300億元人民幣資本金才能滿足監管要求。

螞蟻集團計劃將其大部分小微貸款業務併入消費金融公司，螞蟻集團微貸業務信貸餘額達萬億元人民幣級別，該舉將容許螞蟻集團維持在全國營運，並更容易擴張。

阿里及螞蟻遭監管調查時間表

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螞蟻集團微貸業務主要包括類似虛擬信用卡的「花唄」，以及提供短期消費貸款的「借唄」，兩項業務的總部均在重慶。在2020年上半年，螞蟻集團信貸業務貢獻其約4成收入。不過根據人行去年11月發佈的新規，「花唄」、「借唄」可能被限制僅能在重慶開展業務，除非其能獲得新的全國牌照。但如果業務併入消費金融公司，問題就可以得到解決。

螞蟻集團網商銀行、騰訊微眾銀行傳成為數字人民幣試點銀行【下一頁】

報道又指，相較小微貸款公司1至3倍的槓桿比例，消費金融公司有10倍的槓桿優勢。

螞蟻消費金融公司去年8月成立，螞蟻持有5成股權，其他股東包括南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代、中國華融資產管理等。不過知情人士稱，公司仍未獲得牌照，除非完全符合資本充足率要求，否則監管機構不會輕易放行。

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編輯：陳健婷

 

 

 

港股 阿里巴巴－SW（09988）

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