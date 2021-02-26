【網民熱話】羨慕23歲同事買居屋 五年後供完 網民：不可以人比人

本港樓價在過去20年升幅甚大，人人為了置業排公屋或等抽居屋，但羨慕別人年紀輕輕就有樓，又何必呢？最近在網上討論區有網民發帖文，羨慕新同事年紀輕輕已買居屋，事主覺得自己很失敗。此帖文引起網民熱烈回應，有不少網民認為不應該人比人，有些人30歲都還未開始供樓又如何呢？

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該網民說：「剛剛與新同事聊天，聊到今年市道如何，他突發說了一句『其實供樓壓力很大，我還有五年要供樓』我問他幫家人供樓還是自己供樓？他說我自己供樓。」新同事續說：「家人在他18歲時幫他申請公屋，之後轉白表買居屋，供多五年就完了。」事主覺得自己很失敗，因為同事23歲已有樓自己住，28歲就供完樓上岸。

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此貼文引起網民熱烈回應，有網民回應道「每個人都不同，有些人30歲都還未開始供樓又如何呢？」、「有些人一出世已含住金鎖匙，有幾層樓在手，你和你同事真失敗！」和「師兄，不可以人比人，有些人一出世已經衣食無憂，現在23歲沒有人知道他的未來如何。」

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另有網民懷疑該同事吹牛居多，網民問：「18歲申請單身排多久先有公屋資格？擺明你同事吹水。」、「單人申請公屋起碼十年以上，這麼快有公屋換居屋？千萬不要相信。」和「18歲時幫他申請公屋 ? 你知不知道輪候公屋要等多少年? 你有沒有計算過，一個月扣除食飯乘車等日常開支，還可以餘下多少錢 ?今時今日的香港，樓價幾乎是全世界最貴。廿幾歲可以買樓 , 一定是靠父幹，不過很多人喜歡吹水認叻。」

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責任編輯：陳頌潔