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【大行報告】瑞信摩通滙豐齊上調呢隻本地地產股目標價　全部均予正面買入評級

股樓投資 20:23 2021/02/26

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滙豐研究發表研究報告指出，新地(00016) 2021財年上半年業績表現強勁，核心盈利按年增長30%至175億元，主要是受惠於期內在香港完成更多項目。該行認為，其業績表現理應令投資者確信新地能在疫情的影響下，繼續實現增長，並減輕對其股息不確定性的憂慮。公司宣布中期每股股息維持在1.25元不變。

新地整體租金收入已回復至正增長，主要是受惠於中國內地物業組合的強勁增長。2021財年上半年的淨租金收入按半年增長6.7%至95億元，扭轉2020財年下半年的8%跌幅。

該行相信，新地在香港房屋市場上處於強勢地位，由於其擁有龐大而多元化的土地儲備，理應可以受惠於樓市復甦及迎來良好的盈利復甦勢頭。維持「買入」投資評級。另外，將其2021至2023財年盈利預測上調1至2%，以反映其投資物業組合的租金增加預測。

另外兩間大行摩通及瑞信亦看好，摩通就指，新地業績表現強勁，但相信仍有重新估值的空間。雖然其派息政策不太可能帶來任何正面驚喜，但其未來十個月的大量項目推出，料會令公司成為住宅市場的焦點。重申其「增持」投資評級。瑞信就指公司會在宏觀經濟前景改善及低息環境下受惠，維持「跑贏大市」投資評級。

大行對新地評級及目標價：

 

 

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撰文 : 周兆邦

新鴻基地產（00016） 港股

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