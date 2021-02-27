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【智能手錶】Samsung或放棄Tizen OS系統　改為推出WearOS智能手錶

科技 12:00 2021/02/27

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近日有消息指，Samsung打算放棄Tizen OS系統，重投Wear OS懷抱。

Google多年前推出Android Wear智能手錶操作系統，由於系統不夠完善，不少智能手錶廠商都改用自家的操作系統，例如Samsung、華為、小米、Garmin等。雖然Tizen OS系統的用戶體驗比Wear OS好，但始終其支援的程式有限，近日就有消息指，Samsung打算放棄Tizen OS系統，重投Wear OS懷抱。

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據外國網站SamMobile表示，Samsung正開發下一代Galaxy Watch智能手錶，不過就打算以Wear OS取代Tizen。著名爆料人士@UniverseIce透露，由於Tizen系統的第三方應用程式較少，未能為用戶提供足夠的應用程式，所以決定轉用較多開發人員支持的WearOS。

事實上，類似傳聞已在2018年曾經流傳過， Samsung當時將智能手錶系列的名字由Gear更改為 Galaxy，外界以為手錶亦會改為採用Google的系統，結果就未有實現。而Google的WearOS和Samsung的Tizen OS系統在介面和功能上都有相當大的差別，Google未有允許廠商對WearOS進行改動，故一些Tizen 的獨有功能也就未能沿用。

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另外，網站GalaxyClub指，Samsung正在開發代號為「Wise」和「Fresh」的智能手錶，機身型號分別為SM-R86x和SM-R87x，新款手錶同樣擁有兩種尺寸。據說將改用Wear OS系統，並有望於今年內正式推出。

責任編輯：施雯雯

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