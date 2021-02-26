【大行點睇】業務轉型為生產新能源汽車　花旗料吉利股價今年升一倍有多？

花旗發表報告，指吉利汽車 （00175） 正在建立新能源汽車同盟，預計將利用其PMA平台為外部生產新能源汽車，發掘傳統汽車以外的發展機會。花旗預期，吉利將公布更多有關新業務的計劃，市場對其核心業務及估值的看法將有所改變。

花旗預計吉利高端品牌LK在2024年至2025年的總銷量將達到69萬及120萬輛，對應該年按年增速127%及73%，維持吉利為行業首選，同時把目標價57.9元提高至58.66元，維持「買入」評級。

吉利今日股價跌5.3%至25.2元，較「花旗價」有逾一半折讓。

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