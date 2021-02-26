下周一起所有人士進入法院大樓 必須使用「安心出行」 或登記個人資料 當局勸市民預先下載

本港防止疫措施放寬，包括晚上禁堂食令，但顧客出入餐廳時需使用安心出行應用程式，或登記個人資料。最新消息指，市民除外出用餐之外，下周一起所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，或登記個人資料。

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司法機構表示，沒有使用程式掃瞄二維碼的人士，必須將其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間記錄在登記表格。所有不使用程式並拒絕記錄聯絡資料的人士，將不獲准進入法院大樓。法庭使用者進入法院大樓時難免會花較多時間，期望市民預先下載並嘗試使用程式，並提早到達法院，尤其於早上或午飯後的繁忙時段。

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司法機構會繼續實施預防措施，包括強制體溫檢測、除非法官或司法人員另有指示，否則所有人士須時刻佩戴外科口罩，以及減少法庭、法庭大堂、登記處及會計部辦公室的座位數目等。

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責任編輯：翁嘉陽