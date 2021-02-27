【疫市營商】疫市保香港5億生意　剖析史偉莎營商心得 （有片）

新冠肺炎加重本地經濟負擔，失業率升至7%近17年高位。企業唯有開源節流，提供各類型衞生服務的史偉莎集團，在去年初已承諾「不裁員、不減薪」，單靠開拓新客户、新產品應對逆境。

史偉莎集團主席林浩宏接受本報訪問時透露，在疫情期間，餐飲業經營受影響，甚至有客戶需要休業。食肆對衞生服務需求大減，使史偉莎的業務亦遭衝擊，相關收入大減3至4成。

不過，史偉莎以「不裁員」穩定軍心，維持股務質素，成功吸納新客戶，如辦公室、學校、家居等，整體客量增加兩成。留意到疫情下的需求轉變，該公司立即引入供商場、大廈使用的開門腳踏。拉上補下後，他預計去年香港業務的營業額達5億元，與2019年持平。

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自2018年林浩宏提出要讓公司在10年間步入「3.0」，在大中華、亞洲，甚至歐洲打穩陣腳。在中國市場，該企希望開拓連鎖店客戶，搶佔不同據點。

至於亞洲，史偉莎看準新加坡及馬來西亞市場。林浩宏透露：「先攻中小型餐廳，因最容易接觸到老闆，可推銷服務。 做好口碑後，有一些小規模的餐廳開始接洽我們。」

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記者：葉泳珊