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【新股IPO】安能物流擬在港上市集資39億元　新創建月中參與第7輪融資

股市 19:31 2021/02/26

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安能物流擬在港上市集資39億元　新創建月中參與第6輪融資

內地傳媒報道，內地物流企業安能物流考慮在香港上市，集資5億美元（折合約39億港元）。安能物流月中完成第7輪總值約3億美元的融資，新創建集團 （00659） 有份投資。

據報，安能物流考慮在港上市，並將委任中金及摩根大通進行上市事宜。

新創建業績｜新創建半年純利跌六成、派息維持每股0.29元 ｜【下一頁】

安能物流過去10年共完成6輪融資，引入紅杉、高盛資本、凱雷資本等投資共數10億元人民幣。在最新一輪融資、即今年2月12日，獲大灣區共同家園基金、新創建集團等機構共斥資3億美元投資。

據官網顯示，安能物流2020年突破日均5萬噸貨量；截至2021年2月，日均出發貨量峰值已超過5萬噸，平台貨運合作商及代理超過2.6萬間。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：趙穎妍

港股 新創建集團（00659） 集資 IPO 大灣區 香港

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