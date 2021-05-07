  • 27°C
香港時間 : 2021507日 (五) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】安能物流擬在港上市集資39億元　新創建曾參與第7輪融資

股市 09:51 2021/05/07

分享：

安能物流擬在港上市集資39億元　新創建月中參與第6輪融資

內地物流企業安能物流遞交上市申請。據內地傳媒報道，公司計劃集資5億美元（折合約39億港元）。聯席保薦人為摩根大通、中金。

公司收入主要來自零擔服務及快遞服務，當中零擔服務（即運輸、增值服務及派送）佔比近100%。截至去年全年，公司收入年增33%至70.8億元（人民幣，下同）；純利錄2.2億元，去年同期虧損為2.15億元。

新創建業績｜新創建半年純利跌六成、派息維持每股0.29元 ｜【下一頁】

安能物流月中完成第7輪總值約3億美元的融資，新創建集團 （00659） 有份投資。安能物流過去10年共完成6輪融資，引入紅杉、高盛資本、凱雷資本等投資共數10億元人民幣。在最新一輪融資、即今年2月12日，獲大灣區共同家園基金、新創建集團等機構共斥資3億美元投資。

據官網顯示，安能物流2020年突破日均5萬噸貨量；截至2021年2月，日均出發貨量峰值已超過5萬噸，平台貨運合作商及代理超過2.6萬間。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮港星雙重上市　集資78億元

【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove擬在港上市　傳集資最多148億元

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

編輯：趙穎妍

港股 新創建集團（00659） 集資 IPO 大灣區 香港

上一篇文章

【配股潮】維達跌逾3%　主席李朝旺傳折讓6.6%配股套現2.6億元

下一篇文章

美SEC推遲審批虛擬貨幣ETF至6月　新任主席稱美比特幣投資者欠保護
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家即馬斯克？　交易活動藏「生日密碼」（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家即馬斯克？　交易活動藏「生日密碼」（第二版）