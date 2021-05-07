【新股IPO】安能物流擬在港上市集資39億元　新創建曾參與第7輪融資

▲ 安能物流擬在港上市集資39億元 新創建月中參與第6輪融資

內地物流企業安能物流遞交上市申請。據內地傳媒報道，公司計劃集資5億美元（折合約39億港元）。聯席保薦人為摩根大通、中金。

公司收入主要來自零擔服務及快遞服務，當中零擔服務（即運輸、增值服務及派送）佔比近100%。截至去年全年，公司收入年增33%至70.8億元（人民幣，下同）；純利錄2.2億元，去年同期虧損為2.15億元。

新創建業績｜新創建半年純利跌六成、派息維持每股0.29元 ｜【下一頁】

安能物流月中完成第7輪總值約3億美元的融資，新創建集團 （00659） 有份投資。安能物流過去10年共完成6輪融資，引入紅杉、高盛資本、凱雷資本等投資共數10億元人民幣。在最新一輪融資、即今年2月12日，獲大灣區共同家園基金、新創建集團等機構共斥資3億美元投資。

據官網顯示，安能物流2020年突破日均5萬噸貨量；截至2021年2月，日均出發貨量峰值已超過5萬噸，平台貨運合作商及代理超過2.6萬間。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮港星雙重上市 集資78億元

【新股IPO】馬來西亞手套製造商Top Glove擬在港上市 傳集資最多148億元

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

編輯：趙穎妍