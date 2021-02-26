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【FinTech】財庫局夥數碼港推「拍住上」金融科技概念驗證計劃　即日起接受申請

宏觀解讀 19:22 2021/02/26

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數碼港行政總裁任景信表示，計劃設計為金融機構提供誘因與金融科技企業，包括初創公司合作，締造雙贏。

數碼港宣佈，獲財經事務及庫務局委託推出「拍住上」金融科技概念驗證測試（Proof-of-concept）資助計劃，以推動本港金融科技發展。計劃從今日（26日）起接受申請，首階段將於4月30日截止，第二階段申請期則為5月10日至6月30日。政府已為計劃預留1000萬元。

財庫局推出「抗疫基金金融科技人才計劃」，詳情可看﹕【下一頁】

資助計畫中，數碼港將會就創新金融服務產品進行概念驗證測試，每個獲批項目可獲10萬元資助。若測試項目涉及跨金融界別或跨境應用等更複雜的領域，最多可獲15萬元資助。計畫項目必須由金融科技企業夥拍受金管局、證監會、保監局、積金局監管下的金融機構（例﹕銀行、保險公司、證券公司）進行，獲批項目需在獲批後一個月內展開，並在3個月內完成概念驗證測試，較複雜及廣泛的項目驗證測試期則為六個月。

財庫局局長許正宇表示，政府鼓勵金融服務業界參與「拍住上」計劃，期望計劃能為香港的金融創新注入新動力。數碼港行政總裁任景信則表示，「拍住上」計劃能夠鼓勵金融機構與金融科技企業及初創合作，有望締造雙贏局面。

計劃詳情可參閱﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

Fintech 金融機構 許正宇 財經事務及庫務局

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