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【玄人‧峰語@iM網欄】為何九運要找北方見水的物業

名人薈萃 09:28 2021/02/27

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近日電視台的風水節目，師傅們都提出不同的玄學觀點，其中一個最為人留意是如果九運要搵樓，最好要北方見水，而很多朋友亦向我問道這個理據何在。九運之所以要北方見水，或八運要西南見水，背後其實是基建於一套『零正神』的學理。要去解釋這套學理，用幾版篇幅也未必可以寫完，那我就以一個簡單的方法令大家更易明白。

『零正神』的學理，是建基於後天八卦『元旦盤』的飛星分佈 (見下圖)，目前仍是在下元八運，東北方見到『八白』星，即代表是八運時最旺的方位，而最旺的位置，我們就將之稱為『正神』方。如果大家怕難記 『正神』這個稱號，就不妨給一個『+號』，即代表『正數』，亦即代表活躍。反之， 『正神』的對宮位置就是『零神』，即代表弱方或沒有活動能力，我們就給一個『0』的符號。

大凡任何風水算命的學理，先決條件都是講陰陽平衡，如果是過旺的，我們要它安靜下來；如果是過弱的，我們就要激活它，幫助它由靜變動，最終違到平衡狀態。如以八運而言，既然東北『正神』方是代表當旺，那我們就希望它不要再出現過旺的情況，那最好所見的是平穩而不是郁動的狀態，所以八運時此方位見山最好，如果東北方見到動態的水，變相是動上加動，那麼見水就是『煞水』。反之， 對面的西南『零神』方，我們就希望見到一些動態事物，將體弱的本質激活及生扶起來，那麼，此方位最好是見到水了。因此，過去20年的八運，為何風水師們都說西南見水最好，就是這個原因了。未來將進入『九運』 ，當運的九紫離火星位於南方，即九運時南方就是『正神』方，而對面的北方就是『零神』方了。如以上述的學理套用於九運的方位，那麼北方就要見水才為付合『零正』的法則。

然而，我其實已講很多次，風水學是博大精深，不能單靠一兩個風水學理以偏概全。事實上，過去八運時間，我有幾個朋友住在西貢的獨立屋，他們住的單位卻是東北方見水，但過去十年卻即『發過豬頭』，原因是他們住宅的風水，巒頭上是非常之好，可以抵去東北見水的一些負面因素。再者，香港很多富豪都住在港島南區，很多坐向都不是西南見水，一樣是發上加發，由此可見，一間風水屋，是由很多元素去組成的。如果真的要在九運找北方見水，豈不是九龍半島沒地方可住? 大家要緊記，世上沒有完美的風水樓，不要過於執著一兩個硬規條而走進死胡同裡去。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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