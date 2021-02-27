【科技一周回顧】WhatsApp拒絕接受私隱條款或被移除帳號　Clubhouse再爆安全疑慮問題

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款 將無法發送訊息、帳號或被移除

WhatsApp早前要求用戶接受全新私隱條款，並要與母公司Facebook分享資料。而原定於2月8日生效的用戶條款，最終將延期至5月15日才正式執行。日前，WhatsApp就宣布用戶拒絕新私隱條款的後果，表示他們將無法閱讀或發送訊息，而沒有活躍使用120天後，用戶帳號或會被刪除。

2. 【Clubhouse熱潮】Clubhouse爆遭大規模竊取音訊 惹私隱安全疑雲

全球下載量已突破800萬的新興社交平台Clubhouse，早前被揭將用戶數據疑「送中」，隨即宣布加強數據保安加密。不過，近日竟再陷私隱安全疑雲，GitHub上出現「OpenClubhouse」開源程式，竊聽及錄製Clubhouse的語音聊天內容並公開予用戶聆聽，引起外界關注。

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3. 【華為摺機】華為旗艦摺疊手機Mate X2登場 約售21599港元起

華為於2月22日舉行新機發布會，宣布推出全新旗艦摺疊手機華為Mate X2。全新的Mate X2採用了內摺疊設計，內部採用一塊8吋的主屏幕，解析度為2480×2200；外部的副屏幕為6.45吋，解析度為2700×1160。而且是次Mate X2採用雙旋水滴鉸鏈，令內屏幕之間和轉軸鉸鏈的無縫閉合，吸引不少消費者關注。

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案 促行業數碼化

4. 【MWC上海】疫情促行業數碼化 華為胡厚崑：將從三層面以5G推動

世界流動通訊大會2021（Mobile World Congress，MWC2021）在2月23日在上海正式開鑼，並首次以混合模式線上線下並行模式舉辦，成為今年首度開放實體展覽的科技展覽。華為副董事長胡厚崑出席MWC開幕式時提到，華為將會持續從技術、産品、應用三個層面，透過5G來推動行業數碼化。

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責任編輯：施雯雯