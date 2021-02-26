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【美股分析】「救市措施播下通脹種子」　去年疫情靠做淡大賺　著名對冲基金經理憂利率急升

股樓投資 20:11 2021/02/26

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美國十年期國債孳息率上升至1.5厘水平，觸發股市估值重估，全球股市連日下跌，著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）表示，利率意外上升是市場的下一個風險，「我們最早會在今年年中看到通脹急升，而該情況已開始發生。在某個時候，當如利率大幅變動，便會成為市場的風險事件。」

【美股焦點】美國或迎基建超級周期　大摩薦買5大基建股

他表示已買入利率出現重大變化時仍可產生大量回報的工具，他坦言將會損失一定數量資金，這對基金來說並不重要，因如果對利率的判斷正確，便可賺取大量回報，「我們希望保護自己免受市場動蕩事件影響。我們希望購買災難情況下的保險。」

他又指，美國國會正審議的1.9萬億美元刺激計劃正在播下通脹壓力上升的種子。他指出，在目前零利率的情況下，經濟中需求很強。而供應將無法滿足這種需求。

去年阿克曼旗下的Pershing Square便在疫情前以少量溢價買入信用違約交換（Credit Default Swap）。當疫情恐慌襲來時，這些投資工具的價格便急升，據指去年基金僅支付2700萬美元便賺取了26億美元，而這仍未計及恐慌後股市的升幅。

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撰文 : 林展鋒

疫情 災難 經濟 美股 基金 通脹 對沖基金 美元 美國 買入
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