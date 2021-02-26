【資金流向】北水走資76億　27億沽港交所

上一篇文章
【恒指夜期】北水走資76億 阿里健康等3股染藍 恒指夜期續跌45點（不斷更新）
港股急瀉逾千點，失守29000關，北水吸資勢頭亦逆轉。北水於周五（26日）錄得76億元淨流出，全周累計走資127億元。港交所 （00388） 成為北水沽貨重點，今日錄得27億元淨流出。港交所今日跌5.4%，收報473.2元。
恒指季檢出爐，3股成功染藍，詳看【下一頁】
港股通新貴潛在名單揭盅，詳看【下一頁】
科技股受壓，美團 （03690） 及小米 （01810） 有12.1億元及3.4億元的淨沽盤，兩股分別跌逾8%及5%，收報340元及25.3元。騰訊 （00700） 則仍有498萬淨流入。
另外，藥明生物 （02269） 有10.4億元淨流出，紫金礦業 （02899） 淨沽3.1億元，思摩爾 （06969） 淨沽2.8億元，中芯 （00981） 淨沽1.3億元，中移動 （00941） 亦有7475萬元淨流出。
北水轉買九毛九 （09922） ，全日錄得4.2億元淨流入。保利協鑫能源 （03800） 及贛鋒鋰業 （01772） 仍有1.9億及1.3億元淨流入。
追蹤【北水大時代】最新消息
【股票印花稅】港府擬增股票印花稅、北水創紀錄走資200億元 港交所有信心北水長來（第二版）
【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈
緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】
編輯：袁諾曦