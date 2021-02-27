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【日本出口】日本食品出口增1.2%　出口到港連奪16年冠

商業 12:00 2021/02/27

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新冠肺炎疫情令港人消費模式轉變，但宅經濟也有助帶動日本食品出口。據日本貿易振興機構（香港）引用2020年農林水產省的出口食品統計數據顯示，日本食品出口至香港的總金額為2,061億日圓（約151億港元），按年增加1.2%，尤以雞蛋和酒精出口額最高。

按統計顯示，香港截至去年已連續16年成為日本食品的最大輸出地區；加上去年在家煮食需求帶動，超級市場、網購平台等日本食品銷量上升，日本食品出口至香港的出口額按年增加1.2%，尤以酒類、日式燒肉和日式火鍋配料等的出口錄得高增長。個別類別如雞蛋，更因為泰國和美國於去年疫情初期，食品出口到港受影響，本港進口商增加進口日本雞蛋。

【元宵節情人節】湯圓外還有乜？　一文看清元宵節超市優惠（多圖）

綫上和綫下商貿活動　助港日商家配對
日本貿易振興機構（香港）所長高島大浩認為，疫情後日本供應商會繼續攻港，該機構亦會舉辦綫上和綫下商貿活動，助港日商家配對，以找尋新貨品和供應商。

港商過去每年到訪日本與供應商確認進口商品，並透過面對面交流建立關係和進行交易。惟高島稱，疫情爆發綫下商貿活動暫停，日本企業未能開拓新銷售渠道和接觸新顧客，香港企業又未能找到新的生產商和商品。該機構轉型舉辦網上活動，更於去年9月將辦公室接待處的藏書空間，改造為日本食品樣品展示場。場內除了提供傳譯人員，還為買賣雙方安排網上會議。

【香港研發】港企斥資千萬設智能生產線　成本減2成　擬擴充本地生產（多圖）

拆解4個原因　香港為日本食品出口重要市場
日本食品出口到港不跌反升。高島預料，疫情之後，香港仍然是重點發展市場，並指出日本供應商銳意發展香港市場原因有4個：

  • 距離近、機程短，運送貨品只需4至5小時機程，有助確保食品新鮮。
  • 香港報關程序快捷，沒有額外食品進口關稅。
  • 香港對進口食品的規管較其他國家寬鬆。他舉例，中國的檢疫條件較嚴格，目前只有日本產的蘋果、梨、米及綠茶可以通過，日本和牛亦未解禁。
  • 香港人均收入較高，有較強的消費能力。

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記者：馬意文

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