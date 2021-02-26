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【香港製造】推行再工業化不容易　港企：需解決人才、土地兩大挑戰

商業 18:55 2021/02/26

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自去年疫情爆發，不少港企設立本地口罩生產線，社會再次討論香港再工業化的可行性。（陳國峰攝）

自去年疫情爆發，不少港企設立本地口罩生產線，社會再次討論香港再工業化的可行性。有港資在香港成立智能生產線，惟坦言香港工業必須面對人才及土地不足的痛點。

保安設備生產商NiRoTech在深圳及越南均有設廠，但首條智能生產線卻落户香港。該企財務總監葉祖禹解釋，企業希望藉分散生產基地，減省假期休業的因素所影響，提升全年生產日數。

【香港研發】港企斥資千萬設智能生產線　成本減2成　擬擴充本地生產（多圖）

不過他坦言，香港要達至「再工業化」並不容易，必須解決人手及工地問題。「過往香港人才培訓以金融體系為主流，缺少機電工程培訓。」

葉續指，加上不少工業大廈已改建成工貿大廈，部分工業設施已拆除，等同「廢武功」。若然在香港發展工業，他認為必須「重新建立土壤，再施肥。」

【限聚令】酒吧業停業至今陷結業潮　提6項建議倡政府支援

支援企業進行升級轉型、智能生產的香港生產力促進局透露，過去兩至三年內，生產力局已協助30條生產線推行智能製造。該局首席數碼總監黎少斌透露，目前有約10間企業正洽談及計劃推行智能生產線，包括食品及不同類型的製造業。

生產力局主席林宣武認為，香港的優勢在於其自由貿易港地位，不同的原材料亦可輸入本港，在24小時內完成清關，適合流轉量高的企業。設置智能生產線後，更可應付現時多款式、小批量的訂單需求。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

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