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【內地熱話】拍拖次數愈多代表情商愈高？　求職者登記要填「戀愛經歷」　

環球政經 20:11 2021/02/26

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內地有公司要求求職者在登記時，須填上戀愛經歷，引起一陣熱話，不少人批評做法涉及侵犯個人私隱。

據內媒報道，有網友分享在應徵時，被公司要求填寫戀愛經歷。該登記表須填寫「談過幾次戀愛」及「最長的一次多久」。有指，該公司為了可聘請情商高的人，而提出此項要求，又認為一個人談戀愛次數越多，代表情商越高。沙井勞動監察中隊工作人員回應，公司做法違背道德但不違法。

財案重點一覽：

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有不少內地網民抨擊公司做法，而且對「違背道德但不違法」的回應感到無奈。「這個管得也太寬了吧！侵犯的是別人的隱私權啊！這就是侵犯隱私了別拿什麼情商來解釋！」；也有網民認為，戀愛次數與情商毫無關係，「一個人戀愛越多不一定是情商高，有可能是人品有問題比較渣」、「情商跟談戀愛的次數多少有關係」、「要是戀愛次數多情商就高？那請問老闆談過幾次戀愛呢，這不是情商問題，這是智商問題了」、「只談了一個，從一而終，說明情商低？」。

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責任編輯：黎淑雯

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