美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡

美國奧運女子體操隊前教練格德特（John Geddert），被指涉及性侵多名女子及人口販賣等數十項指控。但美媒報道，格德特未有按原定計劃於周四（25日）出庭，其後被發現自殺身亡。檢察部門形容格德特自殺身亡，導致這宗案件以悲劇告終。

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密歇根州警方指出，格德特原定周四下午應在該州伊頓縣的法院出庭，但格德特並無現身。警方表示，他們其後發現格德特已自殺，並於96號州際公路的休息區内倒斃。

密歇根州總檢察長内塞爾（Dana Nessel）表示：

（這宗案）對於所有牽涉其中的人而言，是一件悲慘收場的悲劇。 （This is a tragic end to a tragic story for everyone involved.）

美體操隊前隊醫性侵運動員 判監175年 【下一頁】

63歲的格德特為2012年美國奧運女子體操隊的主教練，帶領隊伍於該屆奧運會摘得金牌。但格德特被指與性侵逾百名女運動員的美國體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）有聯繫，涉及性侵犯隊員與人口販賣。

格德特被控24項涉及性侵犯的罪名，包括兩項性侵犯13至16歲少女的罪名。格德特更被控14項人口販賣的罪名，包括指控他強迫運動員於極端條件下工作，並導致運動員受傷。

格德特更被指於當局2016年調查納薩爾性侵案期間，向調查人員説謊。格德特於調查期間否認曾接獲有關納薩爾的投訴。但納薩爾最終仍被判監175年，預計餘生都要在監獄度過。

責任編輯：鄭錦玲