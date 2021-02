美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡

美國奧運女子體操隊前教練格德特(John Geddert),被指涉及性侵多名女子及人口販賣等數十項指控。但美媒報道,格德特未有按原定計劃於周四(25日)出庭,其後被發現自殺身亡。檢察部門形容格德特自殺身亡,導致這宗案件以悲劇告終。

密歇根州警方指出,格德特原定周四下午應在該州伊頓縣的法院出庭,但格德特並無現身。警方表示,他們其後發現格德特已自殺,並於96號州際公路的休息區内倒斃。

密歇根州總檢察長内塞爾(Dana Nessel)表示:

(這宗案)對於所有牽涉其中的人而言,是一件悲慘收場的悲劇。

(This is a tragic end to a tragic story for everyone involved.)