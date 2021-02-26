【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮港星雙重上市　集資78億元

▲ 【新股IPO】長實多隻REITs管埋人、亞騰資產管理傳考慮星港雙重上市 集資78億元

外電引述知情人士透露，華平投資支持的房地產投資公司亞騰資產管理（ARA Asset Management）正考慮一項雙重上市計劃，最早可能在今年內集資至少10億美元（約78億港元）。亞騰資產管理及華平投資拒絕置評。

知情人士指，亞騰資產管理正與顧問一起研究在香港和新加坡雙重上市的計劃，而在時間點上，傾向於先在香港發售，然後再在新加坡發售。

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報道續稱，股票發行事宜仍在商議中，集資規模及時間等細節可能會改變，最終亞騰資管亦有可能只在其中一個地點上市。

亞騰資產管理管理多個上市產業信託基金，包括長實 （01113） 旗下的置富產業信託 （00778） 、泓富產業信託 （00808） 、匯賢產業信託 （87001） 、凱詩物流信托等。截至去年底，管理資產遍布28個國家，管理資產達1190億新加坡元。

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編輯：陳韻妍