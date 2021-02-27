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【餓「新」嘗啖＠iM網】祥仔辣辣，愈食愈辣愈過癮

名人薈萃 09:24 2021/02/27

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轉眼間數天的農曆新年假期又成過去，新一年祝願大家身體健康，豐衣足食，希望疫苗推出，疫情得以受控，世界可以回復以往日常。
這個新年雖說減少拜年活動，但年糕蘿蔔糕芋蝦等賀年食品還是沒有少吃，天天坐著吃，人懶了連胃也懶了，感覺胃口不開的時候最想來頓熱辣辣的川菜，喚醒脾胃：是時候做做運動啦。朋友提議位於海運大廈的「祥仔辣辣」，這裏環境一流，窗外雲淡風輕海景無敵，桌上紅椒艷青椒翠花椒迷人，碟碟爭相賽辣，進食心情份外浩瀚澎湃。
早前食過名廚張錦祥開的餐廳，感覺食物質素不錯，這次押上自己的名字作寶號，果然更有號召力。這店特點是在川菜的基調上，融入不同香料作出變化，如加上法國菜經常用到的迷迭香、印度的薑黃、台灣的金不換等，端上來時除了麻辣香味外，還能嗅到川菜少有的清幽氣味。
值得推介的首選招牌菜祥仔酸菜魚。甫端出來已聞到到陣陣麻辣的呼喚，伴以迷迭香的清幽香氣，非常獨特。吃上口麻辣得十分惹味，鱸魚片嫩滑無骨，入口滑不溜的，不用費力已成碎片，配上自家醃製的酸菜份外好食，沒有坊間的死咸或死酸，酸爽開胃醒神，就連碟中「綠葉」蓮藕及菜芽等配菜都好入味，那種麻辧的感覺慢慢散發，愈食愈辣愈麻，辣得好吸引。
如果喜歡吃牛的也可以一試他們的麻辣代表「水煮牛肉」，特意加入師傅的秘製辧椒紅由及提味的迷迭香，賣相非常澎湃吸睛，友人大讚肉厚香嫩，脂香豐腴。 
這裏的川味口水雞也做得不錯，滿滿的紅油但不算辣，雞肉嫩滑又沒有雪味，還細心去了骨，啖啖雞肉配以十足麻辣和辣椒香味，層次非常豐富。
乾煸四季豆不失水準，四季豆爽脆香甜，反而手撕包心菜有驚喜，大大片的椰菜拌以黃薑炒，色澤金黃，爽脆得來好悅目。至於煙燻臘肉炒菜花，臘肉帶鹹香，菜花炒得剛好，辣而惹味。 
在川菜館叫迷你合桃包是第一次，頗有驚喜，無論色澤或口感，都有少少馬拉糕的影子，唯一不同是飽身較煙韌，合桃餡香味濃郁又不會太甜。
這裏的菜式辣度可以自選小/中/大辣，我們這天輕易挑戰中辣，下次可以再上層樓試大辣。餐牌有道麻辣肉骨茶，感覺好特別，下次再試。

 

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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