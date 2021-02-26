【電子支付】「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃2月26日起接受申請　4項準則決定申請結果（附申請連結）

▲ 數碼港宣布，獲財經事務及庫務局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃。（數碼港提供）

數碼港宣布，獲財經事務及庫務局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，今日(2月26日)起接受申請。計劃可以登入數碼港為「拍住上」計劃而設的專頁，了解詳情及提交申請。

每個獲批的項目可獲最多10萬港元資助。若涉及跨金融界別或跨境應用等，更複雜及廣泛應用領域的測試項目則最多可獲15萬港元資助。並須按四項準則︰

(1)對市場及金融行業的影響(40%)；

(2)與贊助金融機構的業務相關度(30%)；

(3)成本分項的合理性(15%)；

(4)落實細節的合理性(15%)進行評核。

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數碼港會就申請諮詢由金管局、證監會、保監局、積金局，以及學者組成的計劃顧問委員會的意見。通過審批的申請，將於每階段截止申請日期後的六星期內獲通知申請結果。數碼港將隨即安排發放首期資助，相當於獲批資助額的一半，而在完成工作範疇並提交報告後，再發放餘下的資助額。

項目申請須由參與的金融科技企業提交，並獲夥拍的金融機構書面承諾會積極參與項目概念驗證測試過程，以及提供相關的資訊科技支援和驗證所需數據。獲批項目需要獲批日期後一個月內展開，並在三個月內完成概念驗證測試，較複雜及廣泛的項目驗證測試期則為六個月。

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分兩階段進行申請

政府為計劃預留1,000萬港元。計劃首階段申請將於2021年4月30日截止，第二階段申請將於2021年5月10日至6月30日。

該計劃所支持的項目，必須由金融科技企業，夥拍受香港金融管理局(金管局)、證券及期貨事務監察委員會(證監會)、保險業監管局(保監局)及／或強制性公積金計劃管理局(積金局)監管的金融機構進行，以測試創新及切實可行的金融科技應用項目。提出的概念驗證測試必須符合以下三項條件︰

(1) 與指定的金融科技領域（詳見下表）直接相關；

(2) 能應用於金融行業實際操作或處理金融業的經營痛點，而市場上未有同樣案例；

(3) 具原創性及強大的商業應用潛力。

責任編輯：馬意文