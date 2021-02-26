【每日焦點】Telegram新增多項保障用戶私隱及安全性功能　Twitter擬推付費訂閱服務

▲ Telegram宣布推出更新版本，並增添多項功能；Twitter宣布將在本年內推出「Super Follows」付費功能。

社交媒體市場競爭愈趨激烈，不過用戶的私隱及安全性問題一直備受關注。有通訊軟件程式就屢次推出更新，新增多項加密新功能；而為了增加用戶數目及營業收入，亦有不少影片或音樂平台會選擇推出付費訂閱制。

最近，Telegram就宣布推出更新版本，並增添多項功能。其中一項為自動銷毀訊息計時器，用戶可在群組及頻道中，設定在24小時內或7日後刪除對話內容。另外，用戶在邀請朋友加入群組或頻道，除可發送連結外，還可透過二維碼進行邀請。用戶亦可設置邀請連結的失效時間、邀請用戶數量等。

Telegram新增銷毀訊息計時器、設置邀請連結時間等功能 加強用戶私隱及安全性

而社交平台Twitter則有意向用戶推出付費訂閱會員制，藉此增加業務收入多元化。該公司宣布，將在本年內推出「Super Follows」付費功能，用戶可透過付費訂閱制或「打賞」方式，查看喜愛賬戶的獨家內容，以及使用更多新功能，例如加入特定群組，訂閱新聞資訊或者獲得關注者徽章等。

Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能 用戶需為獨家內容付費

責任編輯：施雯雯