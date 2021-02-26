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再傳華為進軍汽車市場 華為重申：繼續專注汽車增量部件供應

環球政經 18:22 2021/02/26

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多個外媒引述消息指，中國電訊商華為計劃進軍汽車電動車市場，日前華為重申並無打算研發電動車。

【華為禁令】不靠手機也能存活 華為推智能養豬計畫下一頁

《路透》引述消息人士指，華為正計劃研發自家品牌汽車及電動車，並或今年內推出部分車種。當中有兩名人士更指出，華為正與長安汽車及北汽藍谷等汽車製造商磋商造車。內地亦有傳媒引述事件。

【中美角力】任正非喊話拜登促中美共同發展　「華為不靠手機也能存活」下一頁

華為發言人隨即重申，並無打算研發汽車，將繼續專注於汽車增量部件供應。

華為去年十一月已就同樣謠言，於網站「心聲社區」以《關於智能汽車部件業務管理的決議》為題刊登內部文件澄清事件指，華為策略不變，不會在未來造車，並幫助車企「造好車」，專注ICT技術作智能汽車增量部件供應商。文件由華為創辦人及總裁任正非簽發。

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撰文 : 林展鋒

華為 汽車 中國

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