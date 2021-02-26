邊睡覺邊賺錢 美國睡眠研究網站聘測試員 睡5天可獲1.6萬港元

在經濟環境不景氣下，一工難求，就算待遇較差，相信大家都會為生計勉强先接受，但如果在這個時候有份理想工作，相信是錦上添花。美國國有睡眠研究網站日前就以2,000美元（約港幣1.6萬元）招聘睡覺測試員，協助研究環境因素對睡眠質素的影響，完成5天工作後，只要寫下詳盡評論便完成任務。

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稍微可惜的是這份工作只以短期合約形式聘請測試員，因為有關實驗只是持續5個晚上，而研究團隊則會為獲選者每晚設置不同睡眠環境，同時不斷微調一些可能有效改善睡眠質素的環境設定。測試員在完成5天工作後，只需撰寫一份詳盡的評論報告，將每晚的睡眠體驗紀錄下來，主要針對特定睡眠環境中的各項調整，與睡眠質素的關係，另外測試員亦可對不同的睡眠環境進行評分，評分範圍為1至10（其中10為最佳睡眠環境）。

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完成工作後，測試員可獲2,000美元酬金（約港幣1.6萬元），但招聘廣告列明有關工作暫時只接受美國居民申請，申請者必須年滿18歲，港人暫時無緣申請。

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責任編輯：翁嘉陽